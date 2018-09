Nuovo studio di Ilaria Capua: influenza tra le cause del diabete

Condividi

Linkedin email

Il diabete potrebbe essere provocato dall’influenza. È quanto scoperto dalla ricerca triennale firmata dalla ricercatrice Ilaria Capua e il professor Lorenzo Piemonti, direttore dell’Istituto di ricerca sul diabete dell’Irccs San Raffaele di Milano e pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Lo studio, condotto insieme ad altri ricercatori dell’Irccs San Raffaele e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro, dove la celebre virologa lavorava fino a 2 anni fa, prima di trasferirsi negli Usa, ha analizzato in particolare il virus H1N1 in relazione al diabete di tipo 1.

«I ceppi virali di influenza H1N1 sono in grado di infettare e replicarsi nelle cellule pancreatiche dei mammiferi, sia in vitro che in vivo. Non abbiamo rilevato danni collegati al diabete nel topo, ma non si può escludere che l’influenza possa essere una concausa della malattia nell’uomo». Come riporta Michela Nicolussi Moro sul Corriere del Veneto a pagina 7, la Capua conferma che «i risultati delle nostre ricerche rendono possibile includere il virus dell’influenza tra gli agenti che, in alcune circostanze, possono scatenare il diabete». Inoltre, la ricercatrice ha precisato che «sono dati non conclusivi» e che «saranno necessari ulteriori approfondimenti».