Rucco ha scelto: portavoce la Pellizzari (Provincia Vicenza)

Condividi

Linkedin email

E a sorpresa, il sindaco di centrodestra di Vicenza, Francesco Rucco, ha individuato il portavoce, anzi la portavoce: Elena Pellizzari. Scartate o affondate le ipotesi circolate a giugno (la più forte era quella del caporedattore di TvA, Tiziano Bullato), la scelta è caduta sulla capufficio stampa della Provincia berica. Spostata con una figlia piccola, giornalista iscritta all’albo professionisti, avvocato laureata in giurisprudenza, è entrata all’ente di Palazzo Nievo nel 2001 dopo regolare concorso. Dal 2003 al 2013 ha fatto anche politica amministrativa nel Comune di Brendola, prima come vicesindaco (2003-2008, sindaco civico Mario Dal Monte) e nei cinque anni successivi come consigliere comunale d’opposizione. Fra 2017 e 2018, dato il deficit di personale in Provincia, grazie alle sue competenze giuridiche si è occupata anche di seguire le istruttore delle gare d’appalto. In aspettativa presso la Provincia, dal 1 settembre è sotto contratto per 42 mila euro lordi annui al Comune di Vicenza come portavoce di Rucco, incarico fiduciario legato al mandato di quest’ultimo che completa lo staff aggiungendosi al capo di gabinetto, l’ex consigliere comunale di An, Luca Milani (anche se accanto a questi, sul sito di Palazzo Trissino compaiono ancora l’ex portavoce di Variati, Nicola Rezzara, e l’ex capo di gabinetto Maurizio Franzina).

Dove sta la sorpresa? Non tanto nel fatto che la Pellizzari non si sia autocandidata né abbia mai orbitato attorno a Rucco, ma nel suo nome stesso. E’ evidente che il sindaco vicentino ha preferito evitare di mettersi al fianco una figura esplicitamente politicizzata, legata in modo diretto alla sua fazione o al suo entourage (c’è già Milani), benchè non digiuna di amministrazione. Ma d’altra parte, pensare alla responsabile della comunicazione della Provincia, era tutto che meno che scontato. Pare che a suggerire il suo nome sia stato chi ha seguito quella di Rucco in campagna elettorale, e cioè Alberto Serafin. Che perà radioscarpa comunale dà per spazientito e scontento perchè finora non avrebbe ottenuto altre soddisfazioni. Nel caso della Pellizzari, tuttavia, l’opzione è felice, o almeno migliore rispetto ad altri nominativi: di indubbia professionalità tecnica, carattere sereno, intellettualmente onesta, priva di malizia, bisognerà vedere però come interpreterà, lei abituata al ruolo imparziale e neutro di addetta stampa, quello parziale e schierato di portavoce.