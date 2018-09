Scrive libro “Come uccidere tuo marito”: accusata di averlo ucciso sul serio

Condividi

Nel 2011 Nancy Crampton ha scritto un libro intitolato “Come uccidere tuo marito” in cui indicava l’infedeltà, una relazione violenta e l’avidità come motivi che possono giustificare l’omicidio del proprio coniuge. Oggi, come riporta Washington Post, la donna è stata arrestata per l’assassinio del marito Daniel Brophy. L’uomo è stato freddato a colpi di pistola lo scorso 2 giugno. A dare la notizia lei stessa su Facebook: «faccio fatica a dare un senso a tutto in questo momento, mio marito e il mio migliore amico è stato ucciso». I due erano sposati da 27 anni.

Nel romanzo Nancy aveva scritto che sebbene pensasse spesso all’omicidio, non riusciva a immaginarsi a compiere una cosa così brutale. Non avrebbe voluto «preoccuparsi di sangue e cervello schizzati sulle pareti» o di «ricordare bugie».