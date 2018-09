Tenta di salvare figli dopo incidente, travolta e uccisa da un’altra auto

Condividi

Una donna di 38 anni è morta travolta da un’auto mentre cercava di mettere in sicurezza i figli. L’investimento è avvenuto nel tratto Barriera Nord – Fiera Milano, nei pressi del casello dell’A8. La vittima poco prima aveva perso il controllo dell’auto andando a sbattere sulle barriere che costeggiano la corsia di sorpasso. E’ così scesa dalla sua vettura per aiutare i figli di 5 e 8 anni che viaggiavano con lei ad uscire in sicurezza. Un’altra donna che l’aveva vista in difficoltà si è fermata per aiutarla. Purtroppo è sopraggiunta una terza macchina che le ha travolte entrambe, uccidendo la madre e ferendo la soccorritrice. I piccoli sono illesi.

Fonte: Tgcom24