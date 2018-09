14enne si soffoca da solo, padre: «colpa di Blackout, sfida mortale del web»

Condividi

Linkedin email

La famiglia ne è convinta: Igor, il climber 14enne morto per asfissia a Milano, sarebbe stato spinto a farlo dal “Blackout“, un “gioco” terribile e più diffuso di quello che si pensi tra gli adolescenti. La pratica consiste togliersi l’ossigeno fino a svenire, per poi provare l’adrenalina della ripresa. «Igor era un bravo arrampicatore, appassionato e soprattutto coraggioso, una qualità che è diventata merce rara tra i ragazzi e i ragazzini – scrivono sul sito parete.it a cui si è rivolta la famiglia -. Purtroppo non ha avuto paura a lasciarsi coinvolgere da un gioco che con la scalata non c’entra nulla e che sta diventando incomprensibilmente popolare tra gli adolescenti che hanno accesso a internet, il cosiddetto blackout, o gioco del soffocamento».

Ecco le parole strazianti del padre: «fate il più possibile per far capire ai vostri figli che possono SEMPRE parlare con voi, qualunque stronzata gli venga in mente di fare devono saper trovare in voi una sponda, una guida che li aiuti a capire se e quali rischi non hanno valutato. Noi pensiamo di averlo sempre fatto con Igor, eppure non è bastato. Quindi cercate di fare ancora di più, perché tutti i ragazzi nella loro adolescenza saranno accompagnati dal senso di onnipotenza che se da una parte gli permette di affrontare il mondo, dall’altra può essere fatale».

Ph Facebook I Ragni di Lecco – Arrampicata Alpinism Climbing