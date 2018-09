Autonomia, Buffagni: «richiesta Veneto molto irrealizzabile»

Condividi

19:50 – «Molto irrealizzabile». A dirlo è il sottosegretario per gli Affari regionali Stefano Buffagni mentre parla della richiesta del Veneto di ottenere tutte le 23 materie trasferibili nell’ambito della trattativa sull’autonomia con il Governo. «Io ho detto anche al presidente Zaia che la sua richiesta sta mettendo in difficoltà tutto il percorso. Il Veneto sta forzando molto comunicativamente la mano per richiedere le 23 materie. Tuttavia io ribadisco che ciò risulta essere molto irrealizzabile. Per le grandi reti di trasporto energetico per esempio non ha senso che ci sia l’esclusività della Regione». (Fonte: Ansa – 18:50)

Ph: Facebook Stefano Buffagni