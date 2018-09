Bando periferie, Massaro: «parlamentari bellunesi vigilino su decreto»

Condividi

«Non possiamo cantare vittoria fino a quando non avremo il decreto in mano, nero su bianco». Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, commenta coi piedi di piombo l’esito dell’incontro tra sindaci e governo sul bando periferie, che prevede di “spalmare” su tre anni il finanziamento dei progetti. «Sono soddisfatto per l’esito dell’incontro – spiega in una nota -, ottenuto grazie al grande impegno di noi sindaci e di Anci». Tuttavia, per Massaro «è sconfortante e scoraggiante quanto abbiamo vissuto come comuni nell’ultimo mese, tra parlamentari impreparati, spiragli di dialogo seguiti da chiusure decise e un compromesso all’ultimo minuto». Inoltre, aggiunge il primo cittadino, «non conosciamo né il contenuto né i tempi di questo decreto».

«Si è parlato di 7-10 giorni, e speriamo possa essere così; bisogna però fare chiarezza sullo “spalmamento” dei fondi in tre anni per i comuni che ne avranno necessità. Che significa? Si finanzieranno tutti i progetti esecutivi, ci sarà una scala di priorità o che altro?». Se venisse confermata l’intenzione di finanziare fin da subito i progetti già esecutivi, per il Comune di Belluno sarebbe un successo: «ora non ci resta che attendere con ansia questo decreto che certifica lo “scongelamento” dei fondi. Visto quanto accaduto nelle ultime settimane, chiediamo ai nostri parlamentari di vigilare affinché il documento rispetti le reali necessità dei comuni, da quelle economico-finanziarie alle tempistiche. L’Italia e gli italiani non possono più correre rischi o perdere tempo».