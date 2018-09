Bocelli in Arena, Tosi: «400 omaggi, vie di fuga bloccate»

Condividi

«Uscite di sicurezza occupate e via di fuga bloccate al concerto di Andrea Bocelli», a causa di «400 ingressi gratuiti» e del palco extra-large che «ha ridotto la capienza dell’anfiteatro di circa duemila posti». Ad accendere la polemica è l’ex sindaco di Verona, Flavio Tosi, che su Facebook domanda: «in caso di pericolo ed evacuazione cosa sarebbe accaduto?». Tosi si rivolge al suo successore: «Sboarina non aveva annunciato che avrebbe eliminato gli omaggi in Arena? Sboarina in qualità di Presidente di Fondazione Arena e Gianmarco Mazzi come responsabile dell’Extralirica chiariscano», perché, evidenzia l’ex primo cittadino, «il fatto purtroppo ha anche rilevanza penale».

Come riporta Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona a pagina 5, a stretto giro è arrivata la risposta dell’organizzazione, che smentisce l’accusa di Tosi in merito alle persone paganti costrette a occupare le uscite di sicurezza: «al contrario, – spiega la la Delamaison Productions Srl – il servizio di sicurezza ha mantenuto tali uscite libere da persone e cose, così come imposto dalla legge», tanto che «il deflusso degli spettatori a fine concerto è avvenuto regolarmente e velocemente, senza incidente alcuno». Per gli organizzatori, inoltre, «il numero dei biglietti emessi era significativamente inferiore alla capienza autorizzata dalla Commissione di Vigilanza».



(Ph. Andrea Bocelli / Facebook)