«Campo Marzo, “buco a cielo aperto” va avanti da anni: non stupitevi»

E’ stato proprio di Vicenza ai Vicentini a pubblicare il video choc in cui si vedeva un eroinomane bucarsi davanti ai bambini che si stavano divertendo sul brucomela in Campo Marzo (clicca qui per vedere il video). Oggi il direttivo commenta: «non deve stupire ed indignare, ma deve far sapere che da qualche anno la situazione del buco a cielo aperto avviene quotidianamente. Frutto di un lassismo e una “linea morbida” così definita e voluta dalla precedente amministrazione, facendo si che la voce si spargesse in tutto il Veneto, facendo divenire Vicenza come la città accogliente per lo spaccio ed il consumo di droghe. La situazione non può avere il classico paraocchi da benestanti provinciali, vicini per moda alla sinistra finta democratica, ora bisogna rimboccarsi le maniche ed agire».