Copyright, la riforma Ue spiegata facile

Condividi

Linkedin email

Dopo che ieri il Parlamento europeo ha approvato la proposta di riforma del copyright, si sono alzate diverse voci allarmanti. C’è chi paventa la fine della libertà di internet e molti utenti dei social network temono di non poter più condividere link o meme in futuro, per il rischio di incorrere in sanzioni. In realtà, i cosiddetti “derivative work” (come appunto i meme satirici che utilizzano come base foto altrui), «non sono assolutamente in pericolo. Fanno parte delle eccezioni delle leggi nazionali come ora. L’utilizzatore non viene toccato da questa riforma. Sono le piattaforme a essere responsabilizzate». A spiegarlo è il relatore della proposta, il deputato tedesco del Partito popolare europeo Axel Voss.

«Adesso – evidenzia Voss – le grandi piattaforme usano i contenuti della stampa, ne ricavano un profitto, mentre gli editori no. L’Articolo 11 dà agli editori il diritto di proprietà, in modo da poter chiedere una remunerazione dalla piattaforme che usano i loro contenuti. Il link, ad esempio su Wikipedia, e la copia privata possono essere comunque usati, non sono coperti dall’Articolo 11». Se la nuova proposta verrà approvata dal Consiglio europeo, autori ed editori indipendenti «potranno chiedere una remunerazione da parte delle piattaforme che usano i loro contenuti. Specialmente per i piccoli editori questo e di una importanza fondamentale, perché si trovano in una situazione di vulnerabilità rispetto alle piattaforme».

Per gli utenti di internet, insomma, non cambierà nulla, mentre «le piattaforme saranno responsabili per le violazioni del diritto d’autore». Una riforma attesa da tempo da editori e autori. «Vogliamo tutelare e rafforzare i diritti dei creativi – conclude Voss -: autori, attori, cantautori, giornalisti. Tutti coloro che detengono un diritto d’autore. Si trovano in una terribile situazione: il loro lavoro è usato dalle grandi piattaforme che ne traggono profitti enormi ma loro stessi non beneficiano neanche di una parte di questi profitti. Le grandi piattaforme statunitensi fanno soldi e i nostri autori non vengono pagati. Ecco perché dobbiamo rafforzare i loro diritti rendendo le piattaforme responsabili».

Fonte: Parlamento europeo

(Ph. Shutterstock)