Droga, cosa diavolo è la “sicurezza”?

Condividi

Linkedin email

Il fatto grave, ma non nuovo, è che c’è chi si buca di eroina a Campo Marzo a due passi dalla stazione di Vicenza, e per giunta in mezzo alle giostre durante la Festa dei Oto. Il fatto altrettanto grave, e ancora meno nuovo, è che nonostante vigili (con bastoni alias “mazzette” finora inutilizzate e ora modificate, ma sempre per sola difesa – e ci mancherebbe), auto della polizia in ronda, blitz periodici con identificazioni di gruppo, e ultimamente un presidio fisso, l’insicurezza percepita per il “degrado” è sempre alta. E ti credo: mentre lo spaccio è un reato, drogarsi non lo è, e dunque un agente non può far nulla, qui a intervenire non possono che essere i servizi sociali, ma senza nemmeno obbligare neppure a spostarsi da lì. Il fatto nuovo, e politicamente abbastanza grave, è che un centrodestra vinca facendo eleggere sindaco un Francesco Rucco grazie anche, e forse soprattutto, promettendo una sicurezza, un repulisti, la scomparsa di casi simili, che è una promessa da marinaio in partenza. Perchè un Comune, qualsiasi sia il sindaco che lo amministri, non ha gli strumenti giuridici per far sparire come per magia persone che commettono atti contro la legge, o anche semplicemente che allarmano i cittadini padri e madri di famiglia, che giustamente, dal loro punto di vista, non possono portare a spasso i figli imbattendosi con chi si sta iniettando una spada in vena (a meno di non dar credito all’assessore alle attività produttive Silvio Giovine che, forse immemore che la delega alla sicurezza ce l’abbia proprio il sindaco Rucco, sul suo facebook non resiste all’impulso di proporre la sua personale soluzione: «calci in culo» a chi si droga davanti ai bambini. Bene: lo faccia, e vediamo che fa la polizia).

Alla giunta Rucco sta pericolosamente tornando indietro come un boomerang l’aver alzato troppo le aspettative. Fra l’altro, ironia della sorte, proprio nel giorno in cui veniva sparata a tutta pagina la foto-notizia con lui e Salvini, ministro della Sicurezza. Ma qui vorremmo chiedere ai lettori di riflettere sulla questione di fondo: cosa vuole dire “sicurezza”? Come si sa, ci sono due scuole di pensiero dominanti: quella di destra predilige la percezione che l’uomo medio ha di micro-criminalità o fenomeni non penali ma che ingenerano paura o repulsione (prostituzione, droga), quella di sinistra sottolinea la realtà dei dati statistici, che raggruppano gli episodi in numeri solitamente meno ansiogeni della realtà immediata. Posto che la sicurezza totale non può esistere, cercare di avvicinarcisi comporterebbe un controllo capillare del cosiddetto territorio. Ovvero: guardare a vista le aree interessate, ricorrendo a forze di polizia (che non ci sono). E che comunque, come questa volta per gli eroinomani, non avrebbero alcun potere d’azione. Domanda: controllare significa che naturalmente tutti noi finiremmo, come in parte già siamo ad esempio con tutte le telecamere appostate in giro, sotto controllo. Il prezzo della sicurezza è sempre il medesimo: la perdita di libertà personale. Voi ci state, e fino a quale misura, sempre sia possibile fissarne una? Secondo problema: le cause. Bisogna investire di più nell’aiuto a chi con tutta evidenza sta male, non ce la fa a vivere, e perciò si fa del male drogandosi, e in che modo? Fare come in Svizzera, dove la droga viene somministrata dallo Stato ma così delimitando, anche fisicamente, il suo uso, e perciò riducendo l’abuso? Oppure continuare sulla via della semplice repressione, che tuttavia ha le armi spuntate fin quando la quantità non supera la soglia dello spaccio? Son domande che rivolgiamo con un solo paletto: che si discuta, non che si defechino insulti, minacce e invocazioni ad una violenza che i violenti da social network poi si guarderebbero bene dal praticare, facendosela sotto, i vigliacchetti, davanti alla punta smussata di una matita.

Ph: pix-geeks.com