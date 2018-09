Lavoro in Veneto, nel secondo trimestre 32mila posti in più

Condividi

Il mercato del lavoro in Veneto continua la sua crescita, superando ampiamente i livelli pre-crisi. Nel secondo trimestre del 2018, tra aprile e giugno, le assunzioni hanno raggiunto il massimo storico a quota 240.700, con un incremento del 2,6% rispetto al 2017, e i posti di lavoro dipendente sono aumentati di circa 32.600 unità. È quanto emerge dall’ultimo rapporto “La Bussola” di Veneto Lavoro. Al 30 giugno 2018 si contavano circa 70 mila posti di lavoro in più rispetto a 10 anni prima, sebbene con una quota di rapporti part-time sensibilmente aumentata e che oggi interessa il 35,8% dei nuovi contratti. La crescita ha interessato diffusamente quasi tutti i settori produttivi e risulta evidente in agricoltura (+4.500 posizioni di lavoro). Bene anche il comparto industriale (+8.100) e in particolare l’edilizia (+2.000). Rallentano i servizi, che passano dalle 30.700 posizioni di lavoro in più registrate nel 2017 alle +20.000 di quest’anno. Gli unici settori con saldo trimestrale negativo sono i servizi finanziari (-500), la sanità e servizi sociali (-100) e l’istruzione, che perde 18 mila posti di lavoro come consueta conseguenza del licenziamento dei supplenti annuali nel mese di giugno.

Anche grazie all’esonero contributivo triennale previsto dalla legge di stabilità 2018 per i giovani under 35, continuano a crescere le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato (rispettivamente, +8% e +53%), per un saldo positivo sia su base trimestrale (+1.800) che su base annua (+400). Positive le dinamiche dei contratti a tempo determinato (+23.700) e del lavoro somministrato (+2700), mentre l’apprendistato conferma i segnali di ripresa già osservati nei trimestri precedenti, con un saldo trimestrale di 4.500 posizioni lavorative in più. Al 30 giugno 2018 i disoccupati disponibili presso i Centri per l’Impiego del Veneto risultano essere circa 292 mila, 20 mila in meno rispetto a tre mesi prima. Prevalgono le donne (162 mila) e gli adulti di età compresa tra i 30 e i 54 anni (155 mila). Gli stranieri sono 77 mila.

(Ph. Shutterstock)