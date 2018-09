Macron “copia” M5S e annuncia reddito universale

Condividi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il reddito universale di attività entro il 2020. Di cosa si tratta? La misura, che fa parte del nuovo piano anti-povertà, punta a garantire che tutti possano «vivere degnamente». Si calcola che siano 9 milioni i francesi che vivono in condizioni precario e un terzo di questi sarebbero bambini. Nel piano di 8 miliardi in quattro anni si va dagli aiuti alle madri che tornano al lavoro a quelli per chi cerca impiego, dagli aiuti sociali a quelli degli alloggi popolari con priorità a donne con figli piccoli. Inoltre scuola dell’obbligo fino ai 18 anni o in alternativa tirocini.

Viene chiamato universale «perché ognuno potrà pretenderlo non appena i suoi redditi passeranno al di sotto di una certa soglia. Metteremo insieme il maggior numero di prestazioni sociali affinché si possa finalmente fornire una risposta unica per garantire che la gente viva degnamente». Nel piano, che a molti ha ricordato il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, non ci sono solo diritti ma anche doveri: ogni beneficiario dovrà infatti iscriversi in un «percorso di inserimento in cui sarà impossibile rifiutare oltre due offerte ragionevoli di lavoro».

Fonte: Il Sole 24 Ore