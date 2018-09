Migranti “Diciotti”, botta e risposta Mattarella-Salvini

Condividi

I magistrati «devono applicare la legge e le sue regole», il cui rispetto «è indispensabile, sempre». Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rimarcato che le leggi «valgono per tutti», un messaggio indirettamente indirizzato al ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso dei migranti tratti in salvo dalla nave della Guardia Costiera “Diciotti“, alla quale per giorni era stato negato l’attracco nei porti italiani.

Salvini aveva attaccato la magistratura dopo l’apertura di un fascicolo a suo carico per sequestro di persona. La risposta del leader della Lega non si è fatta attendere: «il Presidente ha ragione. Per questo io, rispettando la legge, la Costituzione e l’impegno preso con gli italiani, ho chiuso e chiuderò i porti a scafisti e trafficanti di esseri umani». (Fonte: Ansa)