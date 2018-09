Mondiali ciclismo a Vicenza, Fracasso (Pd): «Zaia sostenga progetto»

Condividi

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Stefano Fracasso interviene sulla candidatura di Vicenza e il Veneto per i mondiali di ciclismo 2020. «Sono un’occasione fondamentale per far vivere un territorio, quello vicentino e veneto, e per farlo conoscere ancora una volta al mondo intero. Un territorio che vanta inoltre una grande tradizione soprattutto nel settore delle due ruote. Per questo è importante che Zaia garantisca a questo progetto, costruito nel corso degli ultimi cinque anni, il sostegno concreto della Regione. Una garanzia di 2 milioni di euro, che permetterebbe a Vicenza e alla nostra Regione, di ospitare uno degli eventi più importanti a livello internazionale per gli appassionati delle due ruote e che vedrebbe la presenza di centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo».

«Zaia – continua Fracasso – si era assunto un impegno davanti a tutti i vicentini il 2 giugno, quando venne in piazza delle Poste a sostenere la corsa di Francesco Rucco a sindaco di Vicenza: garantire il sostegno della Regione ad un’occasione storica per il nostro territorio. Non vorremmo che ancora una volta alle tante promesse del nostro governatore non seguissero i fatti. Abbiamo pochissimi giorni a disposizione serve celerità nel prendere la decisione, passando dalla chiacchiere ai fatti: basta una garanzia da 2 milioni di euro per assicurarsi il risultato. Nonostante le cadute siamo ancora in corsa, ma serve uno sforzo finale da parte della Regione per vincere lo sprint finale».