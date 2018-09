Ponte Morandi, Briatore: «ho sentito Benetton, disastro li ha segnati»

Condividi

Flavio Briatore ai microfoni del Tg Zero di Radio Capital ha dichiarato: «ho sentito Luciano Benetton dopo il crollo del Ponte Morandi. Il disastro li ha segnati tutti quanti. Sono molto scossi e storditi da questa cosa che rimarrà loro impressa per tutta la vita».

«Il fatto che i Benetton siano azionisti di una società non vuol dire che materialmente sia colpa loro del disastro del 14 agosto. Se ci sono molti incidenti in Italia la gente non è che se la deve prendere con gli Agnelli! Va detto che come comunicazione i Benetton non sono stati brillanti perché l’incredulità ha giocato un gran ruolo».