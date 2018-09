Post choc su Salvini, assessore veneto chiede scusa

Condividi

Linkedin email

12:31 – «Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro». Questo il commento scritto su Facebook da Valentina Pavan, assessore del comune di San Stino di Livenza, sotto un video pubblicato da Matteo Salvini. Dopo le numerose polemiche sollevatesi quando lo screenshot del commento ha cominciato a diventare virale, Pavan ha chiesto scusa: «riconosco di aver scritto un commento inopportuno ed offensivo. Me ne scuso pubblicamente, nei confronti del Ministro in primis, impegnandomi al contempo ad evitare in futuro di lasciarmi trascinare nei toni che purtroppo spopolano sui social e che sicuramente non condivido».

Il sindaco di San Stino Matteo Cappelletto (Pd) commenta: «mi pare si stia montando un caso sul nulla. Non mi pare tra l’altro vi siano state le stesse prese di posizione da parte dei vertici della Lega su situazioni molto più gravi da parte dei suoi esponenti, che sono emerse in questi anni e sulla stampa locale, sulle offese e minacce al proprio sindaco poco di più di un anno fa. D’altronde i due pesi e due misure sono molto diffuse sul fronte leghista». (Fonte: Ansa – 12/09 17:31)