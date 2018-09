Taser, debutto a Firenze: bloccato 24enne nudo fuori controllo

Condividi

Il taser, la pistola a impulsi elettrici da poco in dotazione dei carabinieri in alcune città italiane, ha fatto il suo debutto a Firenze. La nuova arma non letale è stata utilizzata la notte scorsa per immobilizzare un 24enne turco che, completamente nudo e in stato di agitazione, aveva iniziato a inveire contro i passanti, prendendo anche a pugni due clochard.

All’arrivo dei carabinieri, l’uomo si è scagliato contro di loro ed è stato neutralizzato con due coppie di dardi elettrificati. Il giovane, senza fissa dimora, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito dal personale del Suem all’ospedale di Santa Maria Nuova e si trova ricoverato nel reparto di psichiatria, da dove era stato dimesso il 3 settembre.

Fonte: Il Tirreno