Uragano Helene punta l’Europa: scatta l’allerta

Condividi

Linkedin email

L’uragano Helene sta proseguendo spedito il suo viaggio verso l’Europa minacciando un impatto molto pesante sul Vecchio Continente dall’inizio di settimana prossima. La tempesta tropicale nel weekend transiterà sull’arcipelago delle isole Azzorre, poi risalirà l’oceano da Sud verso Nord e per lunedì si prevede raggiungerà le isole Britanniche. Non si esclude anche una traiettoria più meridionale che potrebbe colpire la penisola Iberica.

Non si escludono ripercussioni indirette: per esempio il caldo di questi giorni sarebbe dovuto proprio ad Helene e alla spinta che sta dando all’anticiclone africano che dovrebbe raggiungere l’Europa nelle prossime ore. Sarà coinvolta anche l’Italia con l’inizio di una lunga fase di maltempo che durerà presumibilmente anche la settimana prossima. Per il momento il più colpito sarà il Sud Italia ma non si escludono ripercussioni anche al nord con il primo vero grande e pericoloso peggioramento autunnale. Previsioni più precise nei prossimi giorni.

Fonte: meteoweb.eu

Ph: NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS)