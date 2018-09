Coppia gay aggredita, Cirinnà e D’Arienzo (Pd): «Salvini li protegga»

Condividi

18:35 – «I gravi atti di omofobia avvenuti a Verona, dove è stato vicesindaco il ministro Fontana, dimostrano l’estrema urgenza di un intervento normativo per combattere fenomeni di pericolosa omofobia». Lo dichiara la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà a proposito dell’aggressione con la benzina a una coppia gay. «Per questo penso sia necessaria la convocazione immediata del tavolo delle associazioni Lgbt presso l’Unar. Ma occorre anche che il governo, visti tra l’altro i vari testi già depositati in Parlamento, proceda all’elaborazione di una legge che prevenga, contrasti e punisca gli atti di omotransfobia». Cirinnà si rivolge quindi al ministro dell’Interno Matteo Salvini, «che tanto parla di sicurezza», domandando cosa intende fare per «garantire la sicurezza ai cittadini lgbt che sono divenuti i bersagli privilegiati di tutte le frange neonaziste e neofasciste, che impunite minacciano, colpiscono e sfidano la convivenza e l’uguaglianza tra i cittadini di questo Paese». Anche il senatore veronese del Pd Vincenzo D’Arienzo (in foto) tira in ballo il segretario della Lega: «deve uscire dal mutismo se intende fermare i gruppi neonazisti e neofascisti».

«Lo dico a chi sottovaluta e teme per l’immagine di Verona – aggiunge D’Arienzo – basta vedere le dichiarazioni della politica in agosto dopo la precedente aggressione alla stessa coppia, lo dico a chi fa il saluto fascista addirittura in aula consiliare ed ai tanti, politici ed amministratori, che giocano a distrarsi quando accadono cose simili. Serve un moto d’opinione basato sul rispetto che isoli culturalmente queste persone perché, e questo episodio lo dimostra, poi ci troviamo accanto gente che arriverebbe anche ad uccidere. Al ministro Salvini – prosegue – spetta garantire la sicurezza degli italiani. Salvini deve dirci in che modo intende tutelare l’incolumità della coppia interessata affinché possa vivere legittimamente la propria vita insieme ed esercitare i diritti che la Costituzione, ed il buon senso, garantiscono nonché la sicurezza della comunità omosessuale e di tutti i residenti del territorio a fronte della certezza della presenza di persone che per ragioni omofobe sarebbero anche disposti ad uccidere. Il prossimo 18 settembre – conclude D’Arienzo – il Ministro sarà a Verona, colga l’occasione per dare impulso alle indagini, ma anche per dare una mano al percorso culturale che è necessario. Altrettanto, il Ministro, considerati i fatti esposti e quelli ripetuti e reiterati nel Paese, come il Ministro intende fermare i gruppi neonazisti e neofascisti che hanno come unico scopo quello di aggredire le comunità omosessuale e transessuale italiane». (Fonte: Ansa)