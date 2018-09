Fiera Vicenza, quote Comune e Provincia a Camera Commercio

Condividi

Ieri la Camera di Commercio di Vicenza ha ratificato, su proposta del presidente Paolo Mariani, il suo impegno ad acquistare dai soci di Vicenza Holding parte delle loro quote in Ieg, società che gestisce le fiere di Vicenza e Rimini. Come scrive Roberta Bassan sul Giornale di Vicenza a pagina 8, la quotazione in borsa di Ieg è prevista entro il 30 novembre e da essa dipenderà anche l’acquisto delle quote.

Si tratta ora di decidere il prezzo di ogni azione. Comune e Provincia vorrebbero che fosse di 4,90 euro, mentre Mariani, che dovrà fare da mediatore, propone circa 3,53 euro.