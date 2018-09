Fiere, Ieg tira dritto su Borsa: «i critici? Rosiconi»

Condividi

In un’intervista all’agenzia di stampa Dire, il presidente di Italian exhibition group, Lorenzo Cagnoni (in foto, a sinistra), e l’amministratore delegato Ugo Ravanelli (a destra), fanno il punto sul processo di quotazione in Borsa. Replicando indirettamente alle prese di posizione di Bologna, Chiagnoni afferma: «È singolare che altri parlino di noi quando noi non lo facciamo». Sul fronte della holding regionale e della nuova proposta di una newco degli eventi più redditizi, Ravanelli rimarca che il primo progetto «è da tempo in itinere, ora noi siamo su altri tavoli. La nostra priorità è chiudere il progetto di quotazione». Di certo, sottolinea l’ad, «litigare non ci interessa, vogliamo raccontare al mercato che abbiamo le idee chiare». L’obbiettivo principale della quotazione è «il consolidamento della propria leadership nel mercato fieristico italiano» del gruppo, che nel 2017 ha registrato ricavi totali consolidati per 130,7 milioni di euro, un Ebitda di 23,2 e un utile netto consolidato di 9,2. Nel complesso ha totalizzato 50 manifestazioni e 206 congressi. L’auspicio è che le autorizzazioni per quotarsi sul mercato arrivino a breve, in modo da sfruttare la finestra della prima metà di novembre. La quotazione, ha aggiunto il presidente di Ieg, garantirà anche maggiore visibilità internazionale e capacità di attrarre risorse di qualità. E ne guadagnerà pure la gestione finanziaria con un «incremento del livello di trasparenza».

Per il management, la crescita della società passa in particolare dal «supporto di nuovi progetti di business», dall’«espansione sia domestica che internazionale con possibili operazioni di acquisizione» e dall’«ulteriore ampliamento delle infrastrutture». Una chiara risposta insomma, rimarca Cagnoni, a quanti vedono nella quotazione l’unico strumento per la raccolta di nuovi capitali con lo scopo di ridurre i debiti: «dimostrano profonda ignoranza delle dinamiche gestionali e degli obiettivi di efficientamento della finanza d’impresa». Ieg si collocherà sul segmento «di eccellenza» del mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana, Star. Tra Rimini e Vicenza si registrano «ottimi rapporti»; la manifestazione Vicenza Oro ha numeri da record e c’è anche un «avvicinamento inedito con la città», con la collaborazione con l’amministrazione comunale che ha ideato il fuori salone “Vioff”. «Lavoriamo insieme a politica e categorie economiche e anche il centro congressi sta prendendo grande slancio», concludono Cagnoni e Ravanelli. «È facile incontrare commenti negativi verso questo importante processo di sviluppo dell’impresa che, abitualmente, provengono da chi vorrebbe compiere questo importante passo, ma non dispone delle competenze e delle capacità o risultati per poterlo fare».