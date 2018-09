«Legalizzare prostituzione? Salvini oltraggia le donne»

Condividi

«Politicamente incivile». non usa mezzi termini, Maria Verita Boddi, presidente del Circolo del Popolo della Famiglia di Padova nel commentare le dichiarazioni rilasciate dal vicepremier Matteo Salvini che nel corso della trasmissione di Radio2 “I Lunatici” ha dichiarato che «riconoscere la prostituzione è una questione di civiltà». Riprendendo la presa di posizione nazionale del movimento di Mario Adinolfi, la Boddi replica che «si tratta di questione di inciviltà, e sinceramente non capiamo dove voglia andare a parare un politico che ha sventolato rosari e magliette del papa durante la scorsa compagna elettorale. «La prostituzione va combattuta, smantellando le reti che la sfruttano e che sono ben note al ministero dell’Interno.

«È incredibile che 9 milioni di maschi italiani vadano ogni anno a prostitute. Multando i clienti identificandoli tramite la targa delle automobili otterremo la diminuzione della domanda di sesso a pagamento, perché come dice don Oreste Benzi “Umilia i clienti, salva le donne”. Le ragazze ridotte in schiavitù in Italia a fini sessuali sono decine di migliaia. Caro Salvini – conclude il Pdf padovano -: la riduzione in schiavitù è incivile e nel 2018 va brutalmente combattuta. Tutto il resto è chiacchiera, la civiltà millenaria cristiana del popolo italiano sa che il corpo delle donne non si compra e non si vende. Che la droga e la prostituzione si combattano legalizzandole è una leggenda metropolitana. Inequivocabilmente smentita dai fatti, per chi si prenda la briga di verificarli».

(Ph. Shutterstock)