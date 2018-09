Mangia, bevi e scappa: 8 donne truffate, arrestato scroccone seriale

Condividi

Adescava donne su un sito di appuntamenti online e le invitava fuori a cena, per poi scappare lasciandole sole a pagare il conto. Il 45enne americano Paul Guadalupe Gonzales (in foto) è stato arrestato dalla polizia di Pasadena, in California, per aver truffato 8 donne tra maggio 2016 e aprile 2018.

Lo scroccone seriale si abbuffava di cibo e ordinava vini costosi e poi si dileguava con una scusa: dalla zia che si era sentita male, al cellulare dimenticato in auto al classico «vado un attimo al bagno». Su di lui ora pendono 10 capi di accusa per estorsione, tentata estorsione e furto e rischia una pena massima di 13 anni di carcere.

Fonte: Washington Post

(Ph. ABC)