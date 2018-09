Molestie, chi di accusa ferisce… ex fidanzata contro Bennet

Condividi

Nuovo colpo di scena sul caso Asia Argento – Jimmy Bennet. Il giovane che ha accusato l’attrice italiana di molestie quando era ancora minorenne, sarebbe stato a sua volta denunciato per molestie dall’ex fidanzata nel 2015. Lo riporta il Daily Beast che sarebbe entrato in possesso degli atti legali dove ci sarebbe scritto che la ragazza sarebbe stata pedinata e minacciata tanto da temere per la propria incolumità.

Nella denuncia presentata dall’ex fidanzata si legge: «alle spalle ha alcune storie di droga, potenzialmente poteva essere un violento: per questo io e mia mamma non ci sentivamo al sicuro». Inoltre si legge: «avevo 17 anni e non lo avevo mai fatto, lui mi ha convinta. Si è fatto strada nella mia vita, mi ha manipolata fino a farsi mandare delle mie foto nuda: questo mi ha creato danni emotivi». Il 17 luglio del 2015 i giudici della Corte Suprema di Los Angeles hanno emesso una misura restrittiva temporanea. Bennet è accusato anche di stalking e di pornografia minorile.