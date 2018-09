«Mondiali ciclismo a Vicenza, Rucco convinca Salvini e Zaia»

Condividi

Rucco prenda in mano la situazione perché Vicenza rischia di perdere un’opportunità storica: il 25 settembre prima dei Mondiali di Innsbruck ci sarà l’incontro decisivo dell’UCI per decidere dove si terranno i Mondiali di ciclismo del 2020 e manca ancora la copertura finanziaria. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti ha per ora garantito solamente 3,5 milioni di euro sui 5,5 necessari per ottenere l’assegnazione della competizione. L’anno scorso la Federazione Ciclistica Internazionale aveva scelto proprio Vicenza come sede dei Mondiali ma senza uno scatto di reni rischiamo di perdere questa incredibile opportunità, tra i più importanti eventi sportivi a livello planetario. La cifra di per sé è assolutamente modesta: si tratta di 2 milioni di euro da mettere a garanzia, nemmeno a fondo perduto, che servono per raggiungere i 5,5 milioni richiesti dall’UCI come fideiussione.

Non pensiamo che sia il Comune a dover mettere i quattrini che mancano ma il Sindaco ha il preciso dovere di attivarsi presso la Regione e il governo per recuperare quei fondi: sia Zaia che Salvini, sul palco insieme a Rucco in campagna elettorale, avevano garantito il sostegno economico delle istituzioni a questo progetto. Il sindaco pretenda dal governatore e dal vice presidente del consiglio il rispetto della parola data. In qualsiasi altra città del mondo gli amministratori farebbero di tutto per evitare uno scippo che significherebbe perdere un indotto di milioni di euro che si riverserebbe sulla città e su tutta la provincia mentre ci sembra che da parte di Palazzo Trissino ci sia un sostanziale disinteresse per l’evento. Noi abbiamo a cuore la città e la sua crescita, per questo pur dall’opposizione lanciamo un appello: non lasciamoci sfuggire questa irripetibile opportunità».

Sandro Pupillo

Giovanni Selmo

Consiglieri comunali “Da adesso in poi”