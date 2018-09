«Oddio, Salvini premier è indagato», Conte-Crozza tutto da ridere [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

Maurizio Crozza tornerà con le sue imitazioni il 28 settembre ma nel frattempo sta pubblicando le anticipazioni delle sue prossime “vittime”. L’ultima in ordine di tempo è il premier Giuseppe Conte che tenta di fare il bilancio dei suoi cento giorni di governo. Ad ogni argomento il giornalista che lo intervista gli fa notare come non sia stato realizzato nulla di tutto questo. Disorientato, Conte ribatte con orgoglio di aver ristabilito la legalità ma quando gli comunicano che Salvini è indagato esclama: «Oddio, Salvini premier è indagato». Poi arriva la chiamata di Di Maio: «Luigi il caffè lo vuoi in tazza grande? Te lo rifaccio subito, sono qui per questo».