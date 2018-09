Paris Hilton produce “finto” prosecco, bloccate 30 milioni di lattine

Condividi

17:59 – Il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, durante l’inaugurazione della sede del Consorzio vini Valpolicella ha ricordato che sono state bloccate «30 milioni di lattine di “prosecco”, prodotte da Paris Hilton, che dice di amare l’Italia ma poi produceva prosecco che non è prosecco».

«La tutela e l’aiuto contro l’italian sounding – ha aggiunto Centinaio – è il punto di forza del ministero. Stiamo lavorando con l’Icqrf, che si cura della tutela dei marchi italiani in giro per il mondo, stiamo lavorando con tutti, su ogni punto di vista, perché i nostri prodotti di qualità vengano apprezzati così come sono e non ci siano contraffazioni». (Fonte: Ansa – 14:04)