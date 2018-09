Prova del cuoco, Isoardi fa flop: ascolti mai così bassi

Condividi

Partenza non buona per Elisa Isoardi al timone de La Prova del Cuoco. Il programma di Rai Uno non aveva mai visto ascolti così bassi: al terzo giorno di rilevazione Auditel, già 300mila spettatori (pari a quasi due punti di share) hanno cambiato canale e scelto altro. Nella giornata di debutto è stato registrato il 15,95% ma già alla terza puntata è calato al 14,1% (da tenere conto che Antonella Clerici registrava una media del 15,89%). E nel frattempo la concorrenza cresce: in tre giorni Forum su Canale 5 è passato dal 15,98% al 16,7% di share. Ma la stagione è ancora lunga.

Fonte: Il Fatto Quotidiano