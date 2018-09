Toscani show a Radio 24: difende Benetton, attacca Salvini

Condividi

Linkedin email

Oliviero Toscani show a La Zanzara, programma di Radio 24. Prima il creativo dei Benetton ha commentato la copertina del Time dedicata a Matteo Salvini: «voi non sapete quante persone importanti sono andate su quella copertina, anche Hitler e Mussolini, non c’entra assolutamente nulla. Le cose che dice Salvini sono come una scoreggia, una scoreggia non può parlare, e le scoregge puzzano. Lui ha un consenso molto alto? Ma non vuol dire niente, anche Mussolini aveva un grande consenso. Gli italiani hanno sempre bisogno del Duce, che sia rosso, che sia nero, adesso abbiamo il duce verde. Gli italiani hanno bisogno del Duce, come da giovani abbiamo bisogno della mamma, di uno che voglia loro bene, dia loro sicurezza. Hanno bisogno di una mamma».

Poi torna sulla tragedia di Genova e difende i Benetton: «finalmente hanno trovato il responsabile per il crollo del ponte, sono io il colpevole. Basta vedere il fotomontaggio che hanno fatto quei 4 cretini, e anche male. Quella è la creatività dei cretini. Se me la sento di scagionare completamente i Benetton? Io non posso dir niente. Finchè non ci sarà una sentenza con le responsabilità e con tutto, non si può dire niente. In più i Benetton sono il 30% di una società. Meglio di loro non c’è nessuno». E attacca il ministro Toninelli: «quel Toninello del cazzo, dice che bisogna mettere una piastrella, pensa che un ponte sia un cesso pubblico. Ha capito tutto. Credete che ci sia un interesse a far cadere il ponte perché lo dice quello lì che fa finta di fare il ministro con quella faccia lì da bergamasco? Ha detto anche che non possiamo aspettare i tempi della giustizia. Ma neanche Mussolini diceva così. Vi rendete conto a chi siamo in mano?».

E sulle chiusure domenicali dei negozi dice: «è incredibile. Uno lavora quando vuole. Io posso andare in giro per i negozi solo la domenica, perché sennò non ho tempo. Sfruttati cosa? Vanno a lavorare, punto. E’ solo un controsenso, è ridicolo. Se io voglio comperare alle 3 di notte lo faccio, a me piace vivere a New York proprio per questo. Stiamo vivendo un’amministrazione da terzo mondo, mentalità da bigotti. Quella di andare alla messa la domenica, quella di mangiare pesce il venerdì. Ma non rompetemi i coglioni, io vado a comperare prima di tutto quando ho tempo, alla domenica io non vado alla messa e vado al supermercato, andare al supermercato è molto più religioso. Poi c’è l’aria condizionata. E’ la cattedrale moderna, tu entri e ci sono tutti i miracoli, paghi due e prendi tre. Lì c’è il vero miraggio, guardi, ti informi, scegli il pacchetto migliore. Comunque se vuoi conoscere un paese, vai nel supermercato».

E alla domanda di Cruciani se si fosse iscritto al Partito Democratico risponde: «macchè non mi vogliono come segretario. Non vogliono facce nuove. Eppure sarei meglio di Zingaretti». Infine annuncia una manifestazione a supporto delle comunità Rom a Roma il 14 ottobre: “Rom Pride, per proteggere i rom”. «Hai visto che quelli della Diciotti sono scappati tutti? Sarei scappato anche io subito, hanno fatto bene».