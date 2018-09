Treviso, Cassamarca vende azioni Unicredit

Condividi

Fondazione Cassamarca vende parte delle sue azioni Unicredit per far quadrare i conti. Come scrive Andrea Passerini su La Tribuna a pagina 19, infatti, il piano triennale di tagli potrebbe non essere sufficiente, a causa della congiuntura finanziaria, che non assicura rendimenti adeguati dei titoli dell’istituto bancario.

Di qui la richiesta al ministero delle Finanze di poter vendere parte del pacchetto azionario, per diversificarlo e garantire migliori introiti. Cassamarca scenderà dunque sotto la soglia psicologica dello 0,1%.

(Ph. Shutterstock)