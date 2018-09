Verona, nuova aggressione a coppia gay: benzina in faccia

Condividi

8:41 – Sembra a tutti gli effetti un agguato quello avvenuto nella notte a Stallavena in provincia di Verona. Un uomo dal volto coperto ha gettato della benzina addosso ad Andrea, 23enne che lavora assieme al marito Angelo, 59 anni, in un’associazione che si occupa di organizzare eventi per bambini malati di cancro. La coppia gay era già stata aggredita circa un mese fa in piazza Bra a Verona con schiaffi e insulti. I responsabili erano poi stati individuati in dei ragazzini rom.

Tre taniche di benzina sono state rinvenute sul pianerottolo della loro casa e sui muri sono state disegnate alcue svastiche. Sulle pareti e sulle loro auto c’erano inoltre altre scritte terribili: «culattoni bruciate» e «vi metteremo tutti nella camere a gas».La vittima dell’aggressione non ha riportato danni alla retina, solo alcune contusioni. Ma si trova ancora in stato di choc. «Ora abbiamo davvero paura» ha detto il compagno.(Fonte: Ansa 21:24)