Verona, ricavi Agsm a 426 milioni e indebitamento in calo

Agsm ha approvato nei giorni scorsi la semestrale al 30 giugno 2018, che attesta una solida crescita del Gruppo, nonostante l’aumento del costo delle materie prime energetiche. In particolare, il valore della produzione si è attestato a 426,6 milioni di euro, in crescita sia rispetto allo stesso periodo del 2017 (+3,7%) sia rispetto a quanto ipotizzato in sede di budget (+7,3%). Il margine operativo lordo si è attestato a 43,1 milioni di euro, in crescita del 3,2% sul budget atteso, sebbene in contrazione rispetto ai 44,7 milioni del primo semestre 2017. La posizione finanziaria netta (indebitamento verso banche e Socio Comune di Verona) ha registrato una netta contrazione, dai 229 milioni di euro del 2017 ai 181 milioni del 2018, in un calo del 21%. Gli investimenti contabilizzati e impegnati al 30 giugno sono stati pari a 10,2 milioni di euro, nel rispetto del piano annuale di investimento pari a complessivi 41,2 milioni.

«I risultati al 30 giugno scorso – sottolinea il presidente del Gruppo Agsm, Michele Croce (in foto) – confermano la capacità di Agsm di sviluppare i propri business, di aumentare i servizi offerti e di creare profitto anche in condizioni difficili quali l’incremento di costo delle materie prime. Questo grazie anche alla scelta strategica di puntare sulle rinnovabili, che già oggi garantiscono oltre il 35% della produzione di energia del gruppo, col coinvolgimento delle comunità locali e dei risparmiatori del territorio attraverso l’emissione di bond “dedicati” per la realizzazione di nuovi impianti di produzione. La solidità del Gruppo scaligero – conclude Croce – è la indispensabile premessa per la prossima sfida della “costruzione” di una grande multiultility regionale del Veneto».

(Ph. Agsm Verona / Facebook)