Vi ricordate le “Mani” di Lorenzo Quinn che avevano “sorretto” la facciata dell’hotel Ca’ Sagredo in Canal Grande per oltre un anno? Alla fine hanno trovato casa. Come riporta La Nuova, da febbraio saranno sull’isola di San Servolo nel Veneziano. Il presidente della Venice International University, Umberto Vattani, ha dichiarato: «abbiamo raggiunto un accordo con Quinn e il suo gallerista e la sua scultura potrà comunque restare a Venezia, come lui stesso desiderava».

Ph: Facebook Lorenzo Quinn