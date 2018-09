Zaia: «malattie da migranti? Epidemie ancora un rischio»

Condividi

17:35 – Il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato il caso di Sandrigo (Vi) dove un migrante malato di turbercolosi sarebbe fuggito da un centro d’accoglienza. «Ci riportano con il pensiero e alla mente a quello che è il rischio delle epidemie, anche in alcuni casi di malattie che non conoscevamo più come la scabbia, la tubercolosi e poi abbiamo avuto casi di lebbra in passato – ha detto Zaia -. Credo sia fondamentale porre la questione sul tema sanità perché se un immigrato ha la tubercolosi e fugge e scappa non possiamo più curarlo, salvargli la vita e riportarlo in salute ma corriamo anche rischi per tutta la nostra comunità». (Fonte: Ansa – 16:23)

La prefettura di Vicenza nei giorni scorsi aveva dichiarato che «il protocollo è stato rispettato come da normativa, quindi sotto l’aspetto sanitario non c’è nulla da temere». Anche la Società italiana di medicina delle migrazioni: «non abbiamo in Italia alcun allarme tubercolosi legato agli immigrati».