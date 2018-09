Ex “Iena” Pif all’attacco: «governo M5S-Lega peggio di Alfano»

Condividi

Il conduttore e ideatore del programma televisivo “Il testimone“, nonché attore, regista ed ex inviato Mediaset a “Le Iene” Pierfrancesco Diliberto in arte Pif ha attaccato duramente questo governo e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. In un’intervista all’Huffingtonpost ha detto che «se fai distinzione di razze, sei razzista» riferendosi alle parole di Salvini, «non voglio un ministro che dica: abbiamo abbattuto una casa abusiva sinti, ma abbiamo abbattuto una casa abusiva, punto». I reati, dice Pif, vanno perseguiti indipendentemente dalla nazionalità. Al siciliano Pif questo governo non piace proprio. «Al confronto con quelli di oggi Angelino Alfano era Winston Churchill – ha aggiunto – . Un giorno gli chiederò scusa».