Gay aggrediti a Verona, Azzalin (Pd): «deriva fascistoide»

Il consigliere regionale veneto del Partito Democratico Graziano Azzalin commenta l’aggressione omofoba subita dai due gay a Verona. «Il gravissimo episodio avvenuto la scorsa notte a Verona non può passare sotto silenzio – commenta in una nota il consigliere -. Anche perché in Veneto i casi di intolleranza si stanno moltiplicando in maniera preoccupante. Voglio esprimere la solidarietà alle due vittime, colpite per la seconda volta in poche settimane e al tempo stesso una ferma condanna. Condanna che mi sarei aspettato fosse arrivata anche dalla Regione».

«Stiamo assistendo, fin troppo passivamente, a una preoccupante deriva fascistoide – prosegue Azzalin -, con una caccia al diverso solo perché tale. Le istituzioni dovrebbero intervenire e condannare in maniera decisa. Stona il silenzio assoluto quando invece si tende a scandalizzarsi e a intervenire su tutto se gli autori sono migranti. C’è il rischio – conclude Azzalin – di regalare a queste persone una sensazione di impunità, di fornire loro un’involontaria legittimazione».