Gene Gnocchi contro Renzi: «sue battute hanno stancato»

«Le battutine di Renzi hanno stancato». Detto da chi come professione fa il comico può sembrare strano, ma quando si parla di politica Gene Gnocchi, intervenuto alla trasmissione “Otto e mezzo” su La7, chiede che «la sinistra sia seria». Il riferimento è allo “show” dell’ex segretario Pd ed ex premier alla festa dell’Unità, in cui non sono mancati attacchi agli avversari e al governo. Ma secondo Gnocchi si tratta di frecciatine che hanno il sapore della satira e non della concretezza.

«Salvini va stanato sui dati – ha aggiunto il comico -. Se non c’è un’emergenza immigrazione si fa un confronto con Salvini con dati alla mano. La sinistra – conclude – deve riprendere la serietà, deve spiegare cosa vuole fare, non cosa ha fatto».

(Ph. La7)