Intimidazione a coppia gay, Sboarina: «limite superato»

Il sindaco di Verona Federico Sboarina interviene sul caso dell’aggressione subita a casa loro da una coppia gay di Stallavena, frazione di Grezzana (Verona). «Dopo il grave fatto avvenuto a Grezzana – ha detto Sboarina -, ribadisco la ferma condanna ad ogni atto di violenza». Come riporta L’Arena a pagina 14, il sindaco di centrodestra condanna quindi l’aggressione omofoba. «In maniera netta vanno prese le distanze da aggressioni criminali, che non possono essere tollerate né a Verona né in nessun altro posto civile. Ciò che è successo – conclude Sboarina -ha superato il limite per l’incolumità delle persone».