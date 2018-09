Mose, bloccate imprese con problemi giudiziari o finanziari

Condividi

Linkedin email

L’amministratore straordinario del comitato consultivo del Mose Giuseppe Fiengo ha deciso di sospendere dal Consorzio Venezia Nuova le grandi imprese azioniste. Come scrive Roberto Vitucci su La Nuova Venezia a pagina 2, Finco ha spiegato che:«chi ha problemi di bilancio o con la giustizia, o è in liquidazione o in concordato non può fare i lavori». L’amministratore si appella allo statuto del Consorzio e ipotizza che possano essere le imprese minori a completare i lavori del Mose. Doccia gelata per Condotte d’Acqua, Mantovani e Grandi Lavori Finconsit.