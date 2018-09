Verona, ex dg Agec: «io licenziata per motivi politici»

Condividi

L’ex direttore generale di Agec, azienda municipale che gestisce le case popolari di Verona, Maria Cristina Motta, licenziata lo scorso 13 gennaio, chiede attraverso un ricorso di essere reintegrata e rimborsata. Come scrive Lillo Aldegheri sul Corriere di Verona a pagina 6, «la reale motivazione dell’avversione del presidente (Niccolai, ndr) – sostiene la Motta – risiedeva in ragioni di mero schieramento politico». Infatti il marito della Motta si è candidato come avversario di Sboarina in una lista “tosiana”. Agec ha poi dichiarato nullo il contratto della Motta a causa di un errore nella selezione pubblica.