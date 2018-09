Verona, gay aggrediti: «andiamo via da casa»

Condividi

Andrea Gardoni e il suo compagno Angelo sono stati ospiti della trasmissione “Pomeriggio 5” per raccontare la loro terribile esperienza. La coppia gay infatti è stata aggredita per la seconda volta in un mese e in questo caso gli aggressori sono arrivati a casa loro e si sono spinti oltre ogni limite, gettando benzina addosso ad Andrea ed imbrattando la casa con scritte.

«Siamo terrorizzati – ha detto Angelo, incalzato dalla D’Urso -. In questo momento abbiamo lasciato l’abitazione, da un mese la nostra vita non è più la stessa». L’uomo ha poi negato che dietro l’assalto possano esserci motivi estranei all’omofobia: «pensiamo che anche questo gesto sia legato all’omofobia, perché abbiamo avuto il coraggio di denunciare, perché non ci vergogniamo di essere omosessuali». Non vogliono accusare Verona di essere una città omofoba, ma, dicono «è successo qui, una parte di noi si è bruciata. Le risatine quando camminiamo mano nella mano ci sono sempre, la politica non fa niente». Infine una parola sul futuro: «continueremo a camminare per Verona mano nella mano».

(Ph. Mediaset.it)