Vicenza, Fondazione S. Bortolo compie 10 anni

Domani la Fondazione San Bortolo di Vicenza compie 10 anni. «Sembra persino poco tempo – commenta il presidente Giancarlo Ferretto (in foto) se si confronta con quanto è stato realizzato: la totale ristrutturazione dei reparti di Oculistica e Riabilitazione, l’acquisto di un’auto-medica per il Suem 118, macchinari ad alto contenuto tecnologico per il Reparto di Rianimazione, i 36 posti letto a monitoraggio tecnologico per l’Unità Spinale, la creazione della Terapia Intensiva Pediatrica, la realizzazione dei primi due ambulatori di odontoiatria per disabili nel Reparto Maxillo Facciale e l’acquisto di varie attrezzature per i reparti di Neurerochirurgia, Pediatria, Cardiologia, Oncologia, Ostetricia e Ginecologia. Si parla di investimenti di oltre 3 milioni e mezzo di euro, realizzati grazie alla generosità di tanti benefattori e all’impegno di utilizzare tutte le risorse senza nessuna spesa di gestione, grazie al supporto dei miei uffici e del mio staff».

Le iniziative benefiche della fondazione passano anche per l’ambulanza pediatrica con il Doctor Clown e la creazione del Day Hospital. «È davvero con grande orgoglio che vorrei ringraziare tutti i vicentini. Se siamo riusciti a raggiungere così tanti obbiettivi è merito della risposta che la città ha saputo dare. Molto c’è ancora da fare, ma sappiamo che insieme ci riusciremo» ha aggiunto Ferretto. Alla Fondazione sono legati anche eventi cittadini come concerti, spettacoli teatrali ed eventi sportivi. Per celebrare l’anniversario il prossimo 29 settembre al Teatro Comunale di Vicenza verrà presentato uno spettacolo teatrale che ricorda anche la Grande Guerra.