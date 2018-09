«West Nile in Veneto, Pd chiede mie dimissioni? Schizofrenia»

Condividi

L’assessore alla Sanità del Veneto Luca Coletto annuncia una faq sul virus West Nile sul sito della Regione per chiarire tutti i dubbi delle persone e risponde in una nota al consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che in un comunicato aveva chiesto le sue dimissioni. Zanoni accusa «l’assessore alla Sanità e la giunta Zaia per il ritardo con cui si è mossa la Regione dopo l’ennesimo episodio, questa volta a Treviso, con una ragazza di 25 anni ricoverata in rianimazione. La tutela della salute dei propri cittadini dovrebbe essere la principale preoccupazione dell’amministrazione. La West Nile – prosegue Zanoni – non è una novità di questa estate, i contagi vanno avanti da ormai dieci anni. Solo nel 2018 siamo a oltre 170 casi, eppure lo scorso 21 agosto in un comunicato stampa l’assessore Coletto sosteneva come non ci fosse alcun allarme e nei giorni successivi ha anche accusato l’opposizione di sciacallaggio».

«Partire adesso con un Piano straordinario di disinfestazione, finanziato con soli 500mila euro – concludeva Zanoni – e dopo aver lasciato da soli i Comuni, è un palliativo fuori tempo massimo». «Quante posizioni ha il Pd sulla questione del virus West Nile? – ha risposto Coletto -. Occupandomi di sanità, temo possa trattarsi di schizofrenia nella sua manifestazione politica. Zanoni – ha aggiunto l’assessore – arriva con una settimana di ritardo a sostenere l’esatto contrario di quanto chiesto ufficialmente dal gruppo consigliare del Pd della Lombardia che, in polemica con la giunta lombarda, a suo dire inerte sulla questione, indicava il Veneto come esempio da seguire».