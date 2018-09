Cina, giallo su Fan Bingbing: scomparsa star degli X-Men

Condividi

A quanto pare Fan Bingbing era sotto osservazione da parte del governo cinese per evasione fiscale. Da tre mesi non si hanno più notizie dell’attrice 37enne che ha recitato nei cinecomics americani “Iron Man 3” e “X-Men giorni di un futuro passato”, oltre che in diverse pellicole cinesi dall’età di 11 anni.

La sua immagine sarebbe stata cancellata anche dalla locandina di un film in uscita, in cui recita con Bruce Willis. È stata vista pubblicamente per l’ultima volta a Cannes e il suo ultimo post sui social è del 2 giugno. A denunciarla fu un presentatore televisivo che sul Twitter cinese postò le foto di un suo contratto in cui avrebbe intascato soldi in nero.

