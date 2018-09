Condividi

Galeotto fu il video girato da qualcuno in piazza Monza a Dueville (Vicenza) in cui si vedevano un uomo e una donna consumare rapporti sessuali su una panchina. I carabinieri hanno visto il filmato, pubblicato sui social e sono risaliti agli amanti focosi: un trentenne di Thiene e una 35enne romena. I due sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

(Fonte: Vicenzatoday)