Gioco d’azzardo in Veneto: bruciati 6 miliardi in un anno

Lo scorso anno i veneti hanno speso in giochi e scommesse oltre 6 miliardi di euro, per la precisione 6 miliardi e 106 milioni. Lo rende noto la stessa Regione Veneto in un comunicato. «È come se ogni residente, neonati e centenari compresi, avesse giocato 1245 euro a testa». A certificare i volumi delle giocate in Veneto sono le anteprime del “Libro blu” dell’Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli. Nel 2017 i veneti hanno speso in giochi e scommesse 276 milioni in più del 2015. In tutta Italia la spesa per l’azzardo è stata di 101,85 miliardi di euro, lievitata del 142 % in dieci anni. «Tanto per avere un idea sul volume delle giocate in Veneto – si legge nella nota della Regione -, nel solo 2017, gli incassi dell’industria del gioco, tra videolottery e sale-bingo, agenzie di scommesse, lotto, Gratta&vinci e Winforlife, superano il costo complessivo per la realizzazione del Mose. A farla da padrone sono slot mchines e video lottery.

«I dati dell’agenzia del Monopolio evidenziano un continuo incremento dei volumi del gioco d’azzardo – commenta l’assessore regionale alle politiche sociali, Manuela Lanzarin –. Il Veneto risulta essere la quinta regione in Italia, dopo Lombardia, Lazio Campania ed Emilia Romagna. Ma schizza al terzo posto per cifre giocate alle cosiddette “macchinette”, Awp (più semplici e a basse giocate) e Vlt (di nuova generazione e con possibilità di vincite più lucrose), preceduto solo dalle più popolose Lombardia e Lazio. Senza rendersene conto, i giocatori abituali si sottopongono ad una sorta di prelievo forzoso, di cui beneficiano l’erario (per il 12 per cento, pari in Veneto a 765 milioni di gettito nel 2017), la filiera dell’industria del gioco (che ha guadagnato circa l’11 per cento del volume delle scommesse in Veneto) e la “dea bendata” – conclude Lanzarin -, che redistribuisce il monte-premi secondo le “regole’”dell’azzardo, per cui è il banco a vincere sempre». I giocatori più accaniti in Veneto sono gli abitanti del Polesine.