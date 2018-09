Lollobrigida ricoverata per malore: «situazione sotto controllo»

Condividi

In diretta a “Domenica In” è stato annunciato il malore di Gina Lollobrigida. L’attrice sarebbe caduta in casa e poi portata in ospedale. La star doveva intervenire come ospite proprio nel programma di Mara Venier. Poi la diretta dall’ospedale: «sta bene, situazione sotto controllo».

L’attrice Gina Lollobrigida oggi è stata protagonista anche per l’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato particolari molto crudi sulla sua vita. La star della commedia all’italiana infatti sarebbe stata violentata da un giocatore della Lazio quando era ancora vergine. per dimenticare quell’episodio triste si sarebbe sposata con Milko Škofič, con il quale però i rapporti si sono presto deteriorati.«Ho avuto una disavventura – ha raccontato -, come tante donne. C’è stato un disgraziato che si è approfittato di me, un calciatore della Lazio. Mi ha drogata, ero vergine».

(Ph. Thesociallpost.it)