Padova, l’opposizione ci è o ci fa?

Condividi

Linkedin email

Settembre doveva essere il mese risolutivo, ma dall’ultimo Consiglio Comunale di Padova pare che l’estate non sia ancora finita, non solo per le temperature. Chiunque passeggi per la città, può constatare un po’ ovunque l’incuria del verde, settore complesso che aveva visto muovere critiche anche all’ex sindaco Bitonci, ma che mai era stato per così tanti mesi un evidente problema della città. Preservare il verde diventa allora da cavallo di battaglia della campagna elettorale a motivo di blocco, in quanto la sua non facile risoluzione sta “vincolando” l’attenzione degli amministratori. Tutto è immobile, e la richiesta di dimissioni dell’assessore Gallani da parte dell’opposizione è alquanto debole, nonostante ci sarebbe un curriculum (generosamente) poco pertinente all’ambiente, il comprovato ritardo degli interventi, le inadeguate giustificazioni del meteo e, infine, le ammissioni di colpa e le promesse per l’anno prossimo.

Il sindaco dovrebbe riconoscere che la “gavetta” non si addice agli assessori e che una buona squadra può richiedere delle “sostituzioni”, soprattutto quando le continue difese dell’assessore si scontrano con le sue stesse parole: a giugno 2017 parlava di «cura, dall’ultimo dei marciapiedi alle grandi infrastrutture» e a marzo 2018 ribadiva di ascoltare le «indicazioni dai miei concittadini anche sulle cose semplici, un marciapiede, un lampione, un parco che va curato di più». Ma perché l’opposizione non ha richiesto con fermezza e nelle giuste sedi le dimissioni dell’Assessore? Forse perché chi non ha autorevolezza non può permettersi di fare richieste di questo genere: la forza della parola “dimissioni” si è sgretolata per le ripetute richieste, ormai settimanali, contro il sindaco Giordani.

La stessa polemica per la chiusura prolungata della Ztl (uno dei concreti cambiamenti che hanno migliorato la città) si basa sulle foto di piazze vuote: peccato siano Piazza dei Frutti e Piazza delle Erbe dove primeggiano i negozi, ovviamente chiusi di sera, e i bar serali siano pochissimi. Nessuna foto mostra, invece, Piazza dei Signori pullulante di giovani fino a notte inoltrata e i marciapiedi davanti al Duomo finalmente liberi dalle auto.

Per non parlare delle continue uscite dei membri della maggioranza dal Consiglio Comunale per postare sui social dei video colmi di slogan carichi di collera e imprecazioni scurrili, nei quali l’attacco è l’unico contenuto del messaggio. Poi però capita di tornare al Consiglio Comunale e vedere che il Consigliere di maggioranza che ha la parola è più concentrato a sistemare il cellulare per la sua diretta Facebook che esporre le proprie idee, e allora non dico che si giustificano i precedenti, ma tra parole incespicanti e visualizzazioni si prova un po’ di rassegnazione.

(Ph. Facebook – Matteo Cavatton consigliere comunale Padova)