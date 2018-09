Sale sul tetto per un selfie: 15enne cade e muore

Condividi

Un ragazzino di 15 anni è salito sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni (Milano). Era salito lì assieme ad alcuni amici, che hanno poi raccontato alla polizia che il loro scopo era farsi un selfie per dimostrare di aver “scalato” lo “Skyline“, il cinema sottostante.

Una volta scoperti dalla sicurezza i giovani sono scappati, ma il 15enne è caduto in un condotto di areazione precipitando per 25 metri. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo dal condotto. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed è perito all’ospedale.

(Fonte: SkyTg24)